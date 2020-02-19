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الأربعاء 19 شباط 2020 ساعة 20:11

تبون: التعديل الدستوري يبني الجزائر الجديدة

تبون: التعديل الدستوري يبني الجزائر الجديدة
وأوضح تبون في رسالة وجهها، أمس الثلاثاء، بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشهيد، "التعديل الدستوري الذي بدأ بتنصيب لجنة الخبراء لصياغته سيشكل أولى لبنات وأسس الجزائر الجديدة المتطلعة بلهفة للتقدم والعصرنة، والمتشبثة بقوة بتاريخها وأصالتها"، بحسب موقع جريدة "الشروق" الجزائرية.

وأشار الرئيس في رسالته، التي قرأها نيابة عنه وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني، إلى أن بلاده "لن تسمح أبدا بالإساءة لشهدائها أو التمثيل بهم".

وتابع: "عند استذكار الشهداء الأبطال نتذكر دفاعهم المستميت عن الهوية الوطنية، ضد سياسات التنصير والتمسيح وفرنسة اللسان والمكان، لنقف اليوم سدا منيعا ضد كل محاولات استهدافها المتكررة بمناورات خارجية وداخلية متعددة، حتى نكون في مستوى ثقة الشهداء فينا".

وقال تبون: "نشحذ هممنا، ونقوي عزيمتنا وإصرارنا وإيماننا ببناء الجزائر التي حلم بها الشهداء، ونستشعر مراقبتهم لنا في كل كبيرة وصغيرة فنجد إذا أصابنا الكسل ونثابر إذا مسنا الملل، ونستقيم إذا انحرفنا ونصبر عند الشدائد إذا حل بنا الضرر، تيمنا بما فعلوا حتى نحقق الحلم المنشود لهم ولأبنائهم من الأجيال القادمة".

وأضاف: "هذا الحلم يتمثل في بناء الدولة الوطنية القوية والمزدهرة والعادلة والمهيبة الجانب".
رقم : 845553
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