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الأربعاء 19 شباط 2020 ساعة 20:13

الأمم المتحدة: الهجوم على ميناء طرابلس كاد أن يسبب كارثة

الأمم المتحدة: الهجوم على ميناء طرابلس كاد أن يسبب كارثة
وكان حفتر قد أعلن أمس الثلاثاء أن قواته استهدفت مستودعا للذخيرة في ميناء طرابلس رغم وقف هش لإطلاق النار مع خصومه المتمركزين في طرابلس.

وأدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهجوم قائلة إنه تسبب في عدد غير محدد من الضحايا وكان يمكن أن يؤدي إلى “كارثة حقيقية” لو كانت إحدى السفن التي تنقل الغاز المسال قد أصيبت.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان عبر الإنترنت: “تدعو المهمة إلى نهاية للتصعيد والأعمال الاستفزازية”.

وفي رد فعل على الهجوم، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا أمس تعليق مشاركته في المحادثات العسكرية في جنيف.

ودعت بعثة الأمم المتحدة اليوم إلى استئناف للمحادثات من جانب اللجنة العسكرية (5 + 5) المشتركة الليبية.

وتم إنشاء اللجنة العسكرية المؤلفة من خمسة ضباط من حكومة الوفاق الوطني وخمسة آخرين من قوات حفتر، بعد مؤتمر برلين في 19 كانون الثاني/يناير حيث تعهد القادة الدوليون بتأييد حظر أسلحة أممي، وإفساح المجال لعملية سلام وإنهاء التدخل الخارجي والدعم العسكري لفصائل المعارضة.
رقم : 845554
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