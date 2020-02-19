وزير خارجية المغرب: نرغب بعلاقة استثنائية مع موريتانيا

وقال بوريطه في تصريح صحفي عقب لقائه بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم، إن رغبة الملك المغربي (محمد السادس ) هي “أن لا تكون العلاقة مع موريتانيا علاقة عادية وإنما علاقة استثنائية بحكم ما يميزها من تاريخ ووشائج انسانية و جوار جغرافي“.



وأضاف أن اللقاء كان مناسبة لإبلاغ الإرادة القوية للعاهل المغربي في تطوير العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى أعلى المستويات.



وأضاف “هناك وشائج بين المغرب وموريتانيا وأرضية صلبة قوامها العلاقات الإنسانية ووشائج الأخوة الثابتة بين الشعبين الشقيقين وكذلك التعاون في كل المجالات وخاصة المجال الاقتصادي والتجاري وغيرها والاحترام المتبادل والتقارب في وجهات النظر حول مجموعة من القضايا”.



وقال “نحن نمتلك لذلك الآليات والإطار القانوني وعلينا أن ننتهز السياق الإيجابي جدا في العلاقات الثنائية من أجل تفعيل الاتفاقيات والاستغلال بشكل أفضل لهذه الآليات حتى نحقق نتائج ملموسة ونرتقي بهذه العلاقة إلى شراكة حقيقية يحس بها كل الفاعلين على جميع المستويات ويحس الشعبان الشقيقان بأنها شراكة مربحة للجانبين وتعود عليهما بالفائدة”.



وكان وزير الخارجية المغربي وصل إلى نواكشوط أمس والتقى بنظيره الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ أحمد وبحث معه تطوير التعاون الثنائي.