عبد اللهيان: ایران ستعقد محكمة ضد ترامب والسبب؟

وفي حديثه خلال ملتقى دراسة الجوانب الحقوقية الدولية لاغتيال الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني والذي استضافه مركز ابحاث السلطة القضائية، قال حسين امير عبداللهيان: ان ايران أوجدت معادلات امنية هامة في المنطقة لم تتمكن أميركا من ازاحتها.. وقد أوجدت ايران محور المقاومة من خلال ارشادات قائد الثورة.



وأضاف: ان محور المقاومة هذا وهذه المعادلات السياسية حالت دون ان تتمكن اميركا من تطبيق سياساتها في المنطقة، وبالطبع فإن ايران دفعت اثمانا باهظة لذلك، ولكننا أحرزنا الحد الاقصى من الامن، ونأمل ان نشهد كل يوم تطوير ذلك في المنطقة.



وبشأن متابعة اغتيال القائد الشهيد سليماني، قال امير عبداللهيان: من المقرر عقد محكمة محلية او خاصة ضد ترامب باعتباره أعلى مسؤول رسمي في الولايات المتحدة الاميركية.. ترامب هو الشخص الذي اصدر الامر باغتيال القائد سليماني، وقد اعلن ذلك بنفسه عشرات المرات. لذلك يبدو اننا هنا لسنا بحاجة الى لجنة لتقصي الحقائق وانما نحن بحاجة الى لجنة تحقيقات للعثور على الوثائق العلنية ضد ترامب والكشف عنها في المحاكم الداخلية والاقليمية والدولية.



وأكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي ضرورة تشكيل لجنة من اجل إكمال التحقيقات، ومن جهة اخرى يجب ان يتوجه قاضي التحقيق بسرعة الى العراق وان يبدأ التحقيق من محل حادث المطار ثم الاستفسار من كبار المسؤولين العراقيين.

وأكد ضرورة عقد هذه المحكمة بسرعة والإعلان رسميا بحكم كون ترامب ارهابيا، وبما ان هذا الشخص لديه شركات واموال، فإذا صدر الحكم بإرهابيته، فإن هذا الحكم يشمل الاموال التي يملكها، ومن شأن هذا الامر ان يثير جنونه من الناحية النفسية.