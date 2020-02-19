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الأربعاء 19 شباط 2020 ساعة 22:12

مواجهات واعتقال فتى في الخليل

مواجهات واعتقال فتى في الخليل
وذكرت المصادر المحلية أن المواجهات اندلعت في منطقة مقبرة الشهداء بمخيم العروب شمال الخليل، وأطلق خلالها جنود الاحتلال القنابل الغازية صوب المواطنين.

في السياق ذاته اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فتى فلسطينياً قرب المسجد الإبراهيمي الشريف.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال الموجودة على مداخل المسجد الإبراهيمي اعتقلت الفتى يزن لافي فزاع الجعبري (17 عاما).

وعمل الاحتلال على مدار سنوات طويلة على تحويل الخليل إلى سجن كبير من خلال إيجاد بؤر استيطانية ساهمت بتقطيع شمال المدينة عن جنوبها، وإغلاق المسجد الإبراهيمي وفرض حصار مطبق ما زاد من العوائق أمام المسلمين لتأدية عباداتهم في المسجد.
رقم : 845576
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