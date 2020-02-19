الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 19 شباط 2020 ساعة 22:18

قطر تكشف مصير المفاوضات مع السعودية

قطر تكشف مصير المفاوضات مع السعودية
وأضاف الوزير القطري، في كلمة له اليوم الأربعاء: “نرحب بكل جهد يسعى لحل الأزمة الخليجية، وقطر تدعو دول الشرق الأوسط إلى اتفاق أمني مشترك قائم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها”.

وكان بن عبد الرحمن أعلن مؤخراً، خلال مشاركته في منتدى ميونيخ للأمن، أن جهود حل الأزمة مع السعودية والإمارات “لم تنجح”، وأنها عُلقت مطلع يناير الماضي.

وأضاف الوزير أن الدوحة غير مسؤولة عن فشل هذه الجهود، وأنها مستعدة لاستئناف المباحثات، مؤكداً أن منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى اتفاقية أمنية.

وتأتي تصريحات المسؤول القطري، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، لتؤكد تعثر التقدم في المفاوضات التي بدأت في ديسمبر الماضي، والتي تزامنت مع مشاركة قطرية لافتة في قمة خليجية في الرياض، حظيت بترحيب سعودي غير مسبوق منذ بدء قطع العلاقات مع قطر صيف عام 2017.
رقم : 845578
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس روحاني: الحظر عمل إرهابي أمريكي ضد الشعب الإيراني
الرئيس روحاني: الحظر عمل إرهابي أمريكي ضد الشعب الإيراني
تأثير انتصارات أنصار الله على المعادلات في جنوب اليمن
تأثير انتصارات أنصار الله على المعادلات في جنوب اليمن
19 شباط 2020
اللواء سلامي: سوف تستمر الردود على أمريكا بأشكال مختلفة
اللواء سلامي: سوف تستمر الردود على أمريكا بأشكال مختلفة
19 شباط 2020
التغييرات الجيوسياسية في المنطقة بعد استشهاد "الفريق سليماني"
التغييرات الجيوسياسية في المنطقة بعد استشهاد "الفريق سليماني"
19 شباط 2020
لبنان بين مطرقة النقد الدولي وسندان الازمة الاقتصادية
لبنان بين مطرقة النقد الدولي وسندان الازمة الاقتصادية
19 شباط 2020
السيد نصرالله يضع النقاط على الحروف مجددا
السيد نصرالله يضع النقاط على الحروف مجددا
18 شباط 2020
لماذا تبحث السعودية عن حلّ سياسي في اليمن؟
لماذا تبحث السعودية عن حلّ سياسي في اليمن؟
18 شباط 2020
كيف هي أوضاع البحرين في العام التاسع من الاحتجاجات؟
كيف هي أوضاع البحرين في العام التاسع من الاحتجاجات؟
18 شباط 2020
ليلة إعدام القضية الفلسطينية
ليلة إعدام القضية الفلسطينية
18 شباط 2020
السيد الخامنئي : العدو لن يحقق هدفه بالتاثير على الانتخابات البرلمانية
السيد الخامنئي : العدو لن يحقق هدفه بالتاثير على الانتخابات البرلمانية
18 شباط 2020
نتنياهو و مهازل
نتنياهو و مهازل 'صفقة القرن'
17 شباط 2020
وفود يهودية في الرياض.. هل حان التطبيع العلني؟
وفود يهودية في الرياض.. هل حان التطبيع العلني؟
17 شباط 2020
ملحمة الانتخابات البرلمانية الـ11 في ايران
ملحمة الانتخابات البرلمانية الـ11 في ايران
17 شباط 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ليلة إعدام القضية الفلسطينية
ناشطون قطريون غاضبون يتحركون ضد التطبيع مع الاحتلال
نتنياهو: ثلاث دول عربية فقط لا تقيم معنا علاقات سرية
الرياض..خطاب اعلامي موحد نحو التطبيع
الى من باعوا فلسطين.. التاريخ سيبصق في وجوهكم