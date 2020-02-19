اشتباكات بين الجيش ‘‘الإسرائيلي‘‘ وقناصة ‘‘الجهاد الإسلامي‘‘

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان له أن قناصة لـ"الجهاد الإسلامي" أطلقت النار من منطقة خان يونس داخل القطاع باتجاه جنوده المتواجدين في الجانب الإسرائيلي من الحدود، وأن قوات الجيش استهدفت القناصة لـ"تحييد الخطر".



ونقلت قناة "فلسطين اليوم" التابعة للجهاد الاسلامي، عن مصادر أن قناصة المقاومة الفلسطينية أعطبت كاميرا تابعة للاحتلال شرق بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة .



من جانبها، أكدت القناة استهداف الجيش الإسرائيلي مرصدا للمقاومة شرق خزاعة شرق خان يونس، دون أنباء عن وقوع إصابات، مشيرة إلى أن ذلك جاء بالتزامن مع تعرض شاب فلسطيني لجروح متوسطة الخطورة بنيران إسرائيلية في المنطقة نفسها.