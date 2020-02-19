أوروبا تهنىء فوز أشرف غني في الإنتخابات الأفغانية

وهنأ جوزف بول مسؤول السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي الرئيس الأفغاني خلال اتصال هاتفي بسبب فوزه في الإنتخابات و قال: أوروبا يستعد للتعاون مع الحكومة الأفغانية الجديدة.



وعرض رئيس اللجنة حوا علام نورستاني النتائج النهائية الرسمية في مؤتمر صحفي، مؤكدا أن المنافس "عبد الله عبد الله حصل على المرتبة الثانية بنسبة 39.52 بالمئة من الأصوات"، في الانتخابات التي أجريت في أيلول/ سبتمبر الماضي.



وكانت النتائج الأولية للجولة الأولى من الانتخابات أظهرت فوز غني بغالبية أصوات الناخبين، بعد مشاركة نحو 1.9 مليون ناخب بالانتخابات الرئاسية، التي شابها مزاعم تزوير واسعة النطاق، وتنافس في الانتخابات إلى جانب غني وعبد الله 12 مرشحا.



وبيّنت النتائج أن المشاركة في الانتخابات بقيت دون المليونين، وأن إجمالي عدد الأصوات الصحيحة بلغ مليونا و843 ألف صوت، من إجمالي 9 ملايين و660 ألف ناخب يحق لهم التصويت.



وفي الانتخابات الرئاسية عام 2014، جرى تقسيم السلطة بين أشرف غني، الذي تولى منصب الرئيس وعبد الله عبد الله، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي، الذي يتمتع بصلاحيات مماثلة لصلاحيات الرئيس تشمل تعيين قائد الجيش ورئيس المخابرات.