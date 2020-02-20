الكيان الصهيوني يوافق على بناء محطة قطار بالقدس الشرقية

وفي الوقت الذي رحّب فيه وزير النقل بيزاليل سموتريتش بقرار اللجنة ووصفه بأنه "تاريخي"، رفض الفلسطينيون القرار.



وقال مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري إن هذا المشروع، وكل المشروعات الإسرائيلية الأخرى حول المدينة القديمة، تستهدف خدمة السكان اليهود في المدينة فقط على حساب السكان الفلسطينيين.



وأضاف "إسرائيل ترغب في توجيه السياحة والشركات إلى مدينة الأنفاق التي يتم بناؤها تحت المدينة القديمة".



يذكر أن محطة القطار الجديدة هي امتداد لخط القطار السريع الذي بدأ العمل به في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي بين تل أبيب والقدس.



وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أنه سيتم العمل على إطلاق القطار السريع من محطة يتسحاق نافون عند مدخل المدينة المحتلة إلى حائط البراق، في مسار سيمر كله تحت الأرض.



ويمتد المسار من تحت شارع يافا بالقدس، على عمق نحو 80 مترًا من محطة يتسحاق نافون وصولا إلى عمق 50 مترا عند وصوله محطة الحائط، التي سيطلق عليها محطة دونالد ترامب.