موريتانيا توقعُ اتفاق تعاون مع منظمة الصحة العالمية

ويشمل الاتفاق المذكور، دعم مختلف الأنشطة الصحية في الادارات المركزية والمستشفيات والمراكز الصحية ، كما يندرج في اطار الخطة العامة للقطاع الصحي التي تم إعدادها ضمن عمل ورشات التخطيط، بحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية الرسمية.



ونقل المصدر ذاته عن ممثل المنظمة الدكتور سوستن زومبري قوله إن هذه الاتفاقية تحدد الخطوط العريضة لتنفيذ التدخلات الصحية في موريتانيا لسنة 2020.



وجرى حفل التوقيع بحضور حليمة با يحي الأمينة العامة لوزارة الصحة و عبد القادر ول احمد المستشار المكلف بالاعلام بالوزارة و ناصر الدين زيدون المسؤول عن البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية.