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الخميس 20 شباط 2020 ساعة 13:23
وزير الدفاع الايراني:

حققنا الاكتفاء الذاتي بالصيانة الأساسية لمختلف الطائرات الحربية

حققنا الاكتفاء الذاتي بالصيانة الأساسية لمختلف الطائرات الحربية
وخلال مراسم تسليم 8 طائرات حربية تمت صيانتها بشكل أساسي، الى الجيش، قال العميد امير حاتمي: بسبب التهديدات الاميركية والحرب الاقتصادية الشاملة التي تفرضها اميركا وحلفاؤها على ايران طيلة الـ40 عاما الماضية، امتنعت الدول صاحبة التقنية عن تزويد ايران بأدنى قطع الغيار اللازمة وامتنعت عن تقديم اي خدمات للأسطول الجوي للقوات المسلحة الايرانية.

وبيّن العميد حاتمي انه طيلة 40 عاما الماضية، تم انجاز خطوات هامة وأساسية في المجال الجوي، وقال: ان هذه الخطوات ليست فقط تجسيدا للإيمان والثقة بالذات في إحباط اثر الحظر الذي يفرضه الاعداء، بل انها جسدت على ارض الواقع عزمنا وارادتنا الوطنية في تحقيق الاكتفاء الذاتي، إذ ان جانبا كبيرا منه هو ثمرة جهود خبراء منظمة الصناعات الجوية بوزارة الدفاع، حيث شهدنا اليوم جانبا من انجازاتهم.

وأوضح ان الصيانة الأساسية وإعادة تأهيل الطائرات الحربية تمثل عملية معقدة تحتكرها بضعة دول من القوى الكبرى، مصرحا: ان هذه الطائرات المعاد تأهيلها هي من أسرة الطائرات الحربية اف4 واف14 واف27 وسوخو وميراج وكذلك طائرات الشحن سي130 و707، والتي تستخدم كثيرا في تنفيذ شتى المهام القتالية والتكتيكية والجوقلة.

وتابع ان جميع الانظمة والمنظومات في هذه الطائرات تم تصميمها على اساس التقنيات الحديثة، مضيفا ان الطائرات الحربية المعاد تأهيلها لها استخدام فريد في الوضع القتالي اليوم، ويمكن نصب اسلحة ومعدات خاصة عليها كصواريخ كروز بمدى 1000 كيلومتر، ما يوفر لها دورا هاما في تنفيذ المهام.

وأكمل: ان اعادة تأهيل الطائرات الحربية ليس فقط يؤدي الى زيادة القدرات القتالية والهجومية والإسنادية للقوات المسلحة، بل ايضا أدى الى منع خروج ملايين الدولارات من العملة الصعبة من البلاد وخفض النفقات بأكثر من 50 بالمائة مقارنة بالتكلفة العالمية، مضيفا ان زيادة فاعلية الطائرات التي بحاجة الى صيانة اساسية وعودتها الى الاسطول الجوي لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، كان مصحوبا بزيادة الثقة بالذات والاعتماد على النفس على الصعيد الوطني اعتمادا على المواهب الداخلية والاستفادة من قدرات الشباب والنخب في البلاد.

وقال ان منظمة الصناعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع ساهمت من خلال تصميم وتصنيع القطع اللازمة للصيانة الاساسية للطائرات الحربية، في عدم بروز اي خلل في القدرات الجوية للقوات المسلحة، حيث تمت صيانة الطائرات التي كانت بحاجة الى صيانة اساسية وتم تسليمها الى القوات المسلحة في الموعد المناسب دون الاعتماد على الخارج، من خلال الاستفادة القصوى من القدرات الصناعية الدفاعية للجامعات الشركات المعرفية وعلى الخصوص بدعم من القوة الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأعرب وزير الدفاع عن شكره وتقديره للدعم الذي تقدمه الحكومة في تقوية الاقتدار الدفاعي، وكذلك اعرب عن شكره للمدراء والعلماء والخبراء والنخب في الصناعات الجوية على جهودهم الجبارة، داعيا الى الاسراع في تحقيق هذا النوع من الاكتفاء الذاتي وتنفيذ ايعازات قائد الثورة ورفع المشكلات والقعبات لتحقيق اهداف الخطة العشرينية تماما.
رقم : 845689
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