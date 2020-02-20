باسيل: لا للمسّ بليرة أو دولار من أموال الناس

بيروت (اسلام تايمز) - غرّد رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "لا للمسّ بليرة أو دولار من أموال الناس قبل معرفة مين بعد 17 تشرين حوّل أموال للخارج وكميتها