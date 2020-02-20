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الخميس 20 شباط 2020 ساعة 16:32
باسيل: لا للمسّ بليرة أو دولار من أموال الناس
وتابع باسيل: ولازم إعادتها؛ كل مبلغ تحوّل للخارج سنة 2019 بطريقة استنسابية حرم يلّي خلّوا أموالهم بلبنان من فرصة الحصول عليها. المصرف المركزي بيعرف وبيقدر وهو لازم يكون بخدمة الدولة والناس مش العكس".
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
845714
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