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الخميس 20 شباط 2020 ساعة 17:13
انفجار عبوة داخل سيارة بمنطقة المرجة في دمشق
يأتي الانفجار اليوم، عقب يومين على انفجار مماثل بعبوة ناسفة وضعت داخل سيارة في منطقة باب مصلى في العاصمة دمشق، وأدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
845726
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