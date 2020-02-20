عمليات بغداد تعلن اصابة منتسبين في ساحة الخلاني

وقالت القيادة إن "منتسبين اثنين من عناصر القوات الأمنية أصيبا بعد تعرضهما إلى رمي رمانة محلية الصنع في ساحة الخلاني باتجاه ساحة التحرير، وقد تم نقلهما إلى المستشفى".