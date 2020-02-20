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الخميس 20 شباط 2020 ساعة 20:52
عمليات بغداد تعلن اصابة منتسبين في ساحة الخلاني
وقالت القيادة إن "منتسبين اثنين من عناصر القوات الأمنية أصيبا بعد تعرضهما إلى رمي رمانة محلية الصنع في ساحة الخلاني باتجاه ساحة التحرير، وقد تم نقلهما إلى المستشفى".
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
845764
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