حظر أمريكي عشية الإنتخابات الايرانية..والشعب يرد غداً

وفرضت الولايات المتحدة الحظر على 5 شخصيات إيرانية في أحدث قرار لها استهدف طهران، وفقا لإشعار نُشر اليوم على موقع وزارة الخزانة الأمريكية.



وقالت الوزارة إنها فرضت حظرا على رئيس مجلس الخبراء أحمد جنتي، والمتحدث باسمه عباس علي كدخدايى، كما شملت أعضاء مجلس الخبراء، سيامك رهبيك ومحمد حسن صادقي مقدم، ومحمد يزدي.



كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية حظرا جديدا على 5 مواقع إلكترونية إيرانية، وجاء ذلك عشية الإنتخابات البرلمانية المقرر اجراءها يوم الجمعة في ايران وسيكون الحضور الشعب الإيراني ردا قويا على هذه المؤامرات الفاشلة.



حيث ستجري انتخابات الدورة الحادية عشرة لانتخابات مجلس الشورى الاسلامي يوم غد الجمعة وبالتزامن معها تجري الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورته الخامسة.



وبهذه الخطوة تعتقد اميركا ان بامكانها النيل من ارادة الشعب الايراني وابعاده عن صناديق الاقتراع الا انها نسيت او تناست بان هذا الشعب يتمتع بارادة قوية ولن يتخلي عن مبادئه تحت اية ظروف وهذا ما اثبته في مختلف الميادين خلال العقود الاربعة الماضية وسيوجه صقعة اخرى الى اميركا وحلفاءها في المنطقة من خلال مشاركته الواسعه في الانتخابات التي ستجرى غدا.