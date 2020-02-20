تشكيل حكومة الوحدة الوطنية جنوب السودان السبت

وأفاد بيان لمجلس السيادة السوداني الانتقالي اليوم الخميس "تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بدولة جنوب السودان، يوم السبت القادم وحل الحكومة الحالية وتعيين رئيس المعارضة ريك مشار، نائبا أول لرئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، يوم الغد الجمعة".



هذا وأعلن زعيم المتمردين سابقا في جنوب السودان ريك مشار، اليوم الخميس، الموافقة على تشكيل حكومة وحدة مع الرئيس سلفا كير.



وقال مشار "عقدنا اجتماعا مع الرئيس بشأن المسائل العالقة. اتفقنا على تشكيل الحكومة في 22 فبراير/ شباط المقبل".



وأضاف أنه سيعين غدا الجمعة بمنصب النائب الأول للرئيس، وأن جميع أعضاء المعارضة سيحصلون على حماية



من جانبه، أكد سلفاكير"إذا كانت هناك أشياء لم نتفق عليها فقد اتفقنا على حلها. سننتهي منها خلال الأيام المقبلة".



ويواجه سلفا كير، و رياك مشار، ضغوطا دولية متزايدة لحل خلافاتهما بحلول 22 فبراير/ شباط الجاري، وتشكيل حكومة وحدة كجزء من اتفاق سلام.



وتجاوز كير ومشار مهلتين سابقتين، للتوصل إلى سلام لإنهاء الحرب التي أسفرت عن مقتل 380 ألف شخص على الأقل، وعانى الملايين على أثرها من الفقر الشديد.