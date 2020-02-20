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الخميس 20 شباط 2020 ساعة 22:44

السلطان هيثم بن طارق يعدل النشيد الوطني العماني

السلطان هيثم بن طارق يعدل النشيد الوطني العماني
وذكرت مصادر ان السلطان الجديد أصدر مرسوما "بتعديل الملحق 3 المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني".

وبموجب المرسوم، سيتم ابدال كلمات النشيد التي كانت تشير إلى السلطان الراحل "أبشري قابوس جاء فلتباركه السماء واسعدي والتقيه بالدعاء" بكلمات جديدة هي "فارتقي هام السماء واملئي الكونَ الضياء واسعدي وانعمي بالرخاء".

وتوفي السلطان قابوس الذي تولّى الحكم لنحو 50 عاما، في 10 من كانون الثاني/يناير الماضي عن 79 عاما.

وفي انتقال سلس وسريع للسلطة، أدى وزير التراث والثقافة العماني هيثم بن طارق آل سعيد اليمين الدستورية بعد تعيينه سلطاناً لعمان خلفا لابن عمه الراحل قابوس.

ويرجح محللون أن يحافظ السلطان الجديد على إرث قابوس ويستمر في سياسته التي جلبت الاستقرار السياسي إلى مسقط في منطقة غالبا ما تعصف بها الأزمات.

والسلطان الجديد (65 عاماً)، محب للرياضة، وتولى منصب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، قبل أن يصبح وزيراً للتراث والثقافة في التسعينات.
رقم : 845781
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