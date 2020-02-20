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الخميس 20 شباط 2020 ساعة 22:47

ظريف: رفض الاستسلام للظلم هو ثمرة الثقافة الايرانية

ظريف: رفض الاستسلام للظلم هو ثمرة الثقافة الايرانية
وكتب وزير الخارجية محمد جواد ظريف على صفحته على إنستغرام مساء اليوم الخميس عشية الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة: "لقد كُلفت طوال هذه السنوات بالدفاع عن" كل إيران "، حتى الدفاع عن من لا يدركون المصالح الوطنية كما ينبغي لهم ولا يرون العالم كما هو ، وحتى الدفاع عن من أساءوا إليَّ والى زملائي مرارًا وتكرارًا ولم يترددوا في فعل ذلك لحظة.

واضاف ظريف "عندما أدافع عن حق كل إيراني في مواجهة الحظر ، وعندما أذهب للخارج للدفاع عن قوة إيران الشرعية ، عندما نستغل كل فرصة للتحدث مع العالم لإحباط حملة المعادين لايران ، واستثمر اي مدخل للتحدث الى العالم وأرى في كل لحظة ان ايران هي موطن للجميع ، وليس فقط لأولئك الذين يؤيدوني ؛ أرى إيران في كل لحظة كوطن يحتضننا بكل اختلافاتنا ومع كل المسافات بيننا.

واشار ظريف الى انه تحدث مرارا مع الاخرين الذين ينظرون إلى إيران من بعيد ؛ وارى ان مصيرنا مشترك اكثر مما نتصور وعرفت منذ سنوات عديدة ان الإيمان بإيران هو إيمان بمصيرنا المشترك هذا .

وأضاف رئيس الدبلوماسية الايرانية ان رفض الاستسلام للظلم هو ثمرة هذه الثقافة الايرانية وسلاح مناسب حمى ايران لسنوات طويلة .

وأشار: "الجمعة" هو استمرار إيمان الإيرانيين بالمصير نفسه ، وصورة واضحة لإيران ما زال يخلق الملاحم وعلمًا شامخا لم يسقط على الارض منذ سنوات.

وأضاف ظريف: "الجمعة" هي صدى للرسالة التي مفادها ان الايرانيين يوفون بعهدهم ويردون على السلام بالسلام والتكريم بالتكريم ولكن لايستسلمون.

وستجري الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة غداً (الجمعة) في جميع أنحاء البلاد .
رقم : 845783
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