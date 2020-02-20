الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من شمال الضفة الغربية

وفي التفاصيل، ذكرت المصادر المحلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عدنان عبد الرحمن نزال، من بلدة قباطية جنوب محافظة جنين، أثناء مروره على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، وهو عائد إلى بلدته.