الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 21 شباط 2020 ساعة 00:06

سعيد الشهابي: ليس أمام طاغية البحرين سوى تسليم الحكم للشعب

سعيد الشهابي: ليس أمام طاغية البحرين سوى تسليم الحكم للشعب
واشار الشهابي في تغريدة له على تويتر إلى أن الزياني الذي كان يتجول بين غرف التعذيب، اشتكى له المحفوظ من سوء أوضاع السجن فرد عليه الزياني بوصفه بالقبيح فما كان من المحفوظ إلا أن يرد عليه بقوله ”القبيح هو أسلوبك الفظ“.

ولفت الشهابي في تغريدة أخرى إلى سوء الأوضاع في سجن جو وقال في هذا الصدد ”سجن جو أصبح مركزا حقيقيا لتعذيب السجناء سواء بسجنهم في الإنفرادي ام سوء المعاملة والشتم اليومي القبيح للسجناء ودينهم ومعتقداتهم، أم لسوء الطعام وانعدام الرعاية الصحية“، وأضاف ”يدخل السجناء شبابا موفوري الصحة ويخرجون مرضى بالسرطان“.

وأكد الشهابي على أن الخليفيين الذي أسسوا حكمهم على ظلم إلى زوال لأنهم ”مصممون على محو هوية البلاد باضطهاد علمائها وتحريف تاريخها وسجن رجالها وشبابها ونسائها“، وأضاف ”النظام الذي يسجن أطفالا في عمر الورود مثل أمين رضا، لا يستحق البقاء“ مؤكدا أن النظام ضعيف لولا الدعم الأجنبي وأن ساعة سقوطه وقيام حكم الشعب بديلا قد اقتربت.

وشدد الشهابي على أن الشعب البحريني يزداد قوة ويستعيد ثقته بنفسه واعتماده على ذاته لتحقيق التغيير المنشود، لافتا إلى فشل كافة أدوات التنكيل الخليفية، ابتداء بالاعتقال التعسفي والتعذيب والإعدام وسحب الجنسية.

واختتم الشهابي تغرديته بالقول ”لم يبق أمام الطاغية سوى تسليم الحكم للشعب، كما فعل دي كليرك قبل ٣٠ عاما“، في إشارة إلى حكم رئيس نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
رقم : 845792
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حققنا الاكتفاء الذاتي بالصيانة الأساسية لمختلف الطائرات الحربية
حققنا الاكتفاء الذاتي بالصيانة الأساسية لمختلف الطائرات الحربية
على نتنياهو أن يسأل ترامب لِم بلع ضربة عين الأسد؟!
على نتنياهو أن يسأل ترامب لِم بلع ضربة عين الأسد؟!
20 شباط 2020
أبرز الحلول العملية لمواجهة ‘‘صفقة القرن‘‘
أبرز الحلول العملية لمواجهة ‘‘صفقة القرن‘‘
20 شباط 2020
ماذا يحصل في سجن ‘‘مدينة عيسى‘‘ للنساء في البحرين؟
ماذا يحصل في سجن ‘‘مدينة عيسى‘‘ للنساء في البحرين؟
20 شباط 2020
الانتخابات التشريعية الايرانية..نظرة موضوعية لتجربة اربعة عقود
الانتخابات التشريعية الايرانية..نظرة موضوعية لتجربة اربعة عقود
20 شباط 2020
الرئيس روحاني: الحظر عمل إرهابي أمريكي ضد الشعب الإيراني
الرئيس روحاني: الحظر عمل إرهابي أمريكي ضد الشعب الإيراني
19 شباط 2020
تأثير انتصارات أنصار الله على المعادلات في جنوب اليمن
تأثير انتصارات أنصار الله على المعادلات في جنوب اليمن
19 شباط 2020
اللواء سلامي: سوف تستمر الردود على أمريكا بأشكال مختلفة
اللواء سلامي: سوف تستمر الردود على أمريكا بأشكال مختلفة
19 شباط 2020
التغييرات الجيوسياسية في المنطقة بعد استشهاد "الفريق سليماني"
التغييرات الجيوسياسية في المنطقة بعد استشهاد "الفريق سليماني"
19 شباط 2020
لبنان بين مطرقة النقد الدولي وسندان الازمة الاقتصادية
لبنان بين مطرقة النقد الدولي وسندان الازمة الاقتصادية
19 شباط 2020
السيد نصرالله يضع النقاط على الحروف مجددا
السيد نصرالله يضع النقاط على الحروف مجددا
18 شباط 2020
لماذا تبحث السعودية عن حلّ سياسي في اليمن؟
لماذا تبحث السعودية عن حلّ سياسي في اليمن؟
18 شباط 2020
كيف هي أوضاع البحرين في العام التاسع من الاحتجاجات؟
كيف هي أوضاع البحرين في العام التاسع من الاحتجاجات؟
18 شباط 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ليلة إعدام القضية الفلسطينية
ناشطون قطريون غاضبون يتحركون ضد التطبيع مع الاحتلال
نتنياهو: ثلاث دول عربية فقط لا تقيم معنا علاقات سرية
الرياض..خطاب اعلامي موحد نحو التطبيع
الى من باعوا فلسطين.. التاريخ سيبصق في وجوهكم