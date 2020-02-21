كد خدائي: اميركا اثبتت ان لا صلة لها بالديمقراطية

وعقب الادلاء بصوته في الانتخابات التشريعية الحادية عشرة والانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة قال عباس كد خدائي: ان ابناء الشعب الايراني سيوجهون صفعة للسياسات الأميركية من خلال الادلاء باصواتهم.



وتعليقا على الحظر الاميركي الجديد على 5 شخصيات ايرانية اعضاء في مجلس صيانة الدستور، كتب كدخدائي تغريدة على صفحته الشخصية عبر تويتر قائلا: لقد اثبت النظام الأميركي أنه لا صلة له بالديمقراطية من خلال فرض حظر صوري وغير قانوني على أعضاء مجلس صيانة الدستور، وابلغ مايطمح اليه هو الانظمة الدكتاتورية في المنطقة، مثل الأبقار الحلوب والكيان (الصهيوني) القاتل للاطفال.



واضاف : نحن الآن أكثر تصميما على صيانة أصوات الناخبين.



