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الجمعة 21 شباط 2020 ساعة 14:50

الداخلية: الانتخابات تجري بنزاهة وفي ظروف أمنية ممتازة

الداخلية: الانتخابات تجري بنزاهة وفي ظروف أمنية ممتازة
وفي حديثه للصحفيين خلال زيارته التفقدية لمقر اللجنة الانتخابية، قال عبد الرضا رحماني فضلي إن الانتخابات تجري بكامل الشفافية والنزاهة، معربا عن شكره لتعاون جميع المعنيين في العملية الانتخابية.

وأعرب فضلي عن أمله بأن يصنع الشعب الإيراني من خلال حضوره الواسع في الانتخابات، ملحمة جديدة في تاريخ الجمهورية الإيرانية.

وفتحت مراكز الاقتراع في إيران، صباح اليوم الجمعة، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم وسط مشاركة كثيفة حيث يبلغ عدد الناخبين قرابة 58 مليون ناخب، وعدد المرشحين أكثر من 7100 مرشح يتنافسون على 290 مقعدا، في 208 دوائر انتخابية تضم قرابة 55 ألف مركز.
رقم : 845895
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