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الجمعة 21 شباط 2020 ساعة 14:57

رئيسي: الانتخابات هي افضل سلاح لمواجهة مؤمرات الاعداء

رئيسي: الانتخابات هي افضل سلاح لمواجهة مؤمرات الاعداء
وأدلى رئيس السلطة القضائية صباح الیوم الجمعة بصوته في مسجد الشيخ هادي بطهران في الانتخابات البرلمانية للدورة الحادية عشرة والانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة.

ووصف رئيسي للصحفيين الانتخابات بأنها افضل رمز للسيادة الشعبية الدينية ومرآة ارادته، مؤكدا ان اصوات الشعب هي من مقومات قوة البلاد،وانه وكلما كانت المشاركة اكبر اصيب العدو سيصاب بإحباط اكبر.

واضاف ان هذه الانتخابات كسابقاتها في ايران الاسلامية تؤثر بشكل كبير على تقرير مصير الشعب، مؤكدا على ضرورة المشاركة الواسعة لاحباط مؤامرات الاعداء.

واعرب رئيسي عن امله بان تسفر نتائج الانتخابات عن تشكيل مجلس قوي وخدوم يستطيع تحقيق تطلعات الثورة الاسلامية والبلد وحل مشاكل الشعب.

هذا وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم ايران عند الساعة الثامنة صباحا اليوم الجمعة للبدء بعملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في دورتها الحادية عشرة و الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة.
رقم : 845899
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