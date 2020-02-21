أحدث العناوين :
روحاني: اليوم يسجل الشعب انجازا آخر بمسيرة الثورة الاسلامية
اعتصام أمام السفارة الأمريكية في الاردن رفضا لصفقة ترامب
رئيسي: الانتخابات هي افضل سلاح لمواجهة مؤمرات الاعداء
الدفاع الروسية ترد على مزاعم نزوح مليون سوري في إدلب
صادرات النفط السعودية تسجل تراجعا بنسبة 10.75%
موقف مثير لبارزاني تجاه صفقة ترامب و'اسرائيل'
الداخلية: الانتخابات تجري بنزاهة وفي ظروف أمنية ممتازة
جهانغيري: الشعب الإيراني سيقول كلمته للعالم
كد خدائي: اميركا اثبتت ان لا صلة لها بالديمقراطية
نجار من المطار: الأهم بالنسبة لنا هو السلامة
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
21 February 2020
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
فلسطین
الامارات
الکویت
قطر
عمان
الاردن
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
أقسام أخرى
خاص لإسلام تایمز
مقالات وتحلیلات
العالم الإسلامي
الوحدة الإسلامية
الصحوة الإسلامية
دراسات إسلامية
يوم القدس العالمي
أرشیف
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
الاردن
0
الجمعة 21 شباط 2020 ساعة 15:02
اعتصام أمام السفارة الأمريكية في الاردن رفضا لصفقة ترامب
وجاءت الفعالية ضمن سلسلة الفعاليات رافضة لصفقة ترامب، وسط مطالبات بإلغاء كافة المواثيق والاتفاقيات مع الاحتلال على رأسها اتفاقية "وادي عربة" واتفاقية الغاز.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
845900
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
روحاني: اليوم يسجل الشعب انجازا آخر بمسيرة الثورة الاسلامية
الآلاف يشاركون في‘‘الفجر العظيم‘‘ بالضفة والقدس
21 شباط 2020
قائد الثورة الاسلامية: الانتخابات عرس وطني وجهاد عام
21 شباط 2020
لحظة بلحظة.. انتخابات ايران التشريعية
21 شباط 2020
حققنا الاكتفاء الذاتي بالصيانة الأساسية لمختلف الطائرات الحربية
20 شباط 2020
على نتنياهو أن يسأل ترامب لِم بلع ضربة عين الأسد؟!
20 شباط 2020
أبرز الحلول العملية لمواجهة ‘‘صفقة القرن‘‘
20 شباط 2020
ماذا يحصل في سجن ‘‘مدينة عيسى‘‘ للنساء في البحرين؟
20 شباط 2020
الانتخابات التشريعية الايرانية..نظرة موضوعية لتجربة اربعة عقود
20 شباط 2020
الرئيس روحاني: الحظر عمل إرهابي أمريكي ضد الشعب الإيراني
19 شباط 2020
تأثير انتصارات أنصار الله على المعادلات في جنوب اليمن
19 شباط 2020
اللواء سلامي: سوف تستمر الردود على أمريكا بأشكال مختلفة
19 شباط 2020
التغييرات الجيوسياسية في المنطقة بعد استشهاد "الفريق سليماني"
19 شباط 2020
أحدث العناوين
روحاني: اليوم يسجل الشعب انجازا آخر بمسيرة الثورة الاسلامية
اعتصام أمام السفارة الأمريكية في الاردن رفضا لصفقة ترامب
رئيسي: الانتخابات هي افضل سلاح لمواجهة مؤمرات الاعداء
الدفاع الروسية ترد على مزاعم نزوح مليون سوري في إدلب
صادرات النفط السعودية تسجل تراجعا بنسبة 10.75%
موقف مثير لبارزاني تجاه صفقة ترامب و'اسرائيل'
الداخلية: الانتخابات تجري بنزاهة وفي ظروف أمنية ممتازة
جهانغيري: الشعب الإيراني سيقول كلمته للعالم
كد خدائي: اميركا اثبتت ان لا صلة لها بالديمقراطية
نجار من المطار: الأهم بالنسبة لنا هو السلامة
الاحتلال يعتقل فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالقدس المحتلة
الصين: إعفاء 65 سلعة أمريكية من رسوم إضافية
تبون: أوصي محتجي الجمعة بالحذر من اختراق الداخل
العراق.. المرجعية تدعو دوائر الصحة الاستعداد الشديد لخطر كورونا
سائرون تكشف موعد منح كابينة علاوي الثقة
المغرب يرفض التدخل الأجنبي في شؤون بلاده الداخلية
ظريف: الانتخابات أنجع وسيلة لتقوية البلد
الآلاف يشاركون في‘‘الفجر العظيم‘‘ بالضفة والقدس
الهوية الشخصية لقائد الثورة الاسلامية عند الادلاء بصوته
الأمين العام للناتو يعزي في هجوم ألمانيا الدموي
الأكثر قراءة
مشاهد جديدة لعملية البنيان المرصوص من محور نهم
محادثات روسية عراقية لحل الأزمة في سوريا
تنظيم وقفه احتجاجية في حجة تنديدا بجرائم العدوان
المرجعية: اهمال قيم الاخلاق يفقد المجتمع عزته وكرامته
المفتي قبلان: على الحكومة الضرب بيد من حديد في الاقتصاد والمال والنقد
الشيخ الكعبي: بدأ العد التنازلي لساعة “صفر الانتقام”
مجزرة جديدة في الجوف.استشهاد وإصابة 40 مواطناً يمنياً
النجباء: بدء العد التنازلي للرد العسكري على الاحتلال الامريكي
الشهيد سليماني عندما يصفه سيد المقاومة
الحكيم: العراق مع كلّ آلية لحفظ أمن الملاحة
فصائل تستنكر مشاركة مسؤولين فلسطينيين في لقاء تطبيعي
الجيش السوري يفجر “انتحاريا” ويحبط هجوما للنصرة
الجيش السوري يتقدم وتركيا تسعى بهذا السلاح لوقف تقدمه
الجيش السوري يحرر بلدة جديدة في ريف حلب الغربي
عضو بتحالف سائرون: علاوي أكمل تسمية وزراء حكومته الجديدة
إشكال في مركز بيروت بين مناصرين لتيار المستقبل ومتظاهرين
مسيرة طلابية في نهر البارد رفضاً لصفقة ترامب
هذه مواصفات ‘‘التورنيدو‘‘ السعودية التي اسقطتها القوات اليمنية
انجازات جديدة للجيش السوري في إدلب
النائب بزي: لحسم الجدل حول أموال المودعين
الأخبار الساخنة
لماذا تنفي أمريكا إسقاط طائرتها العسكرية في افغانستان؟
حاتمي: سنسد الفراغ الذي خلّفه الشركاء الاجانب في قطاع السيارات
إذا أمريكا دخلت بلداً أفسدته
بالصور... زيارة قائد الثورة لمنزل الشهيد سليماني
أبرز التطورات على الساحة السورية 6-12-2019
الأكثر بحثًا
الإمام الخامنئي يرد على ترامب: خسئت
ربيعي: السكوت على جرائم امريكا لايجوز من ناحية الأمن القومي
كربلاء المقدسة تعلن غدا عطلة رسمية
إخترنا لکم
ليلة إعدام القضية الفلسطينية
ناشطون قطريون غاضبون يتحركون ضد التطبيع مع الاحتلال
نتنياهو: ثلاث دول عربية فقط لا تقيم معنا علاقات سرية
الرياض..خطاب اعلامي موحد نحو التطبيع
الى من باعوا فلسطين.. التاريخ سيبصق في وجوهكم