روحاني: اليوم يسجل الشعب انجازا آخر بمسيرة الثورة الاسلامية

وادلى رئيس الجمهورية الاسلامية صباح الجمعة بصوته في مقر وزارة الداخلية، في الدقائق الأولی لبدء الإقتراع في الانتخابات البرلمانية للدورة الحادية عشرة و الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة. وفي السياق، ناشد رئيس الجمهورية وزير الداخلية والقائمين على الانتخابات تكثيف جهودهم ليتم اجراء الانتخابات المقبلة في العام 2021 بشكل الكتروني وبشكل كامل.



وفي تصريح للصحافيين، أشار رئيس الجمهورية الاسلامية الى انتخابات مجلس الشورى الاسلامي بدورته الأولى في العام 1979، قائلاً “اليوم يتم اجراء الانتخابات البرلمانية بدورته الحادية عشرة ودون أي تأخير زمني وهذا يعتبر انجازاً قيماً في مسار الديمقراطية التي تنتهجها الجمهورية الاسلامية”. وأعرب روحاني أن “يحقق المجلس الحادي عشر مطالب الشعب وأن يكون نشطا في حل المشاكل، وان يتمكن من تحقيق الرفاه والازدهار للوطن والشعب أكثر فأكثر”. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم ايران عند الساعة الثامنة صباح الجمعة للبدء بعملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في دورتها الحادية عشرة والانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة. ويبلغ عدد مراكز الاقتراع في كل انحاء البلاد 55 الف مركز اقتراع للتصويت للانتخابات في اطار 208 دوائر انتخابية.



وجرت لغاية الان 10 دورات انتخابية لمجلس الشورى الاسلامي، بعد انتصار الثورة الاسلامية وتاسيس الجمهورية الاسلامية في ايران. وتجري بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في عدد من محافظات البلاد.