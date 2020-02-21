الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 21 شباط 2020 ساعة 19:33

مشفى المجتهد بدمشق يوضح حقيقة تسجيل حالة كورونا فيه

مشفى المجتهد بدمشق يوضح حقيقة تسجيل حالة كورونا فيه
وقال الدكتور خضر  إن الحالات التي ترد إلى المشفى هي عبارة عن إصابات بالإنفلونزا الموسمية العادية التي تكثر الإصابة بها خلال فصل الشتاء مبيناً أن العلاجات اللازمة تقدم لهؤلاء المرضى بشكل روتيني.

وأوضح خضر أنه راجع المشفى يوم أمس رجل في الأربعين من عمره وطفل مصابان بحالة شديدة من الانفلونزا الموسمية وضمن الإجراءات الاحتياطية قمنا بإبقائهما بالمشفى وتقديم العلاجات المناسبة لهما وإجراء كل ما يلزم من تحاليل وصور أشعة استقصائية وتشخيصية ومراقبة وضعهما الصحي مؤكداً أن ما قدم لهما من إجراءات أثبت عدم إصابتهما بفيروس كورونا ووضعهما الصحي ممتاز وسيخرجان من المشفى غداً.
رقم : 845965
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بيان يمني مهم حول استهداف شركة أرامكو وأهدافا سعودية
بيان يمني مهم حول استهداف شركة أرامكو وأهدافا سعودية
دعم الحكومة اللبنانية حرصاً على الانقاذ..
دعم الحكومة اللبنانية حرصاً على الانقاذ..
21 شباط 2020
الفصائل الفلسطينية ومواجهة "صفقة القرن"
الفصائل الفلسطينية ومواجهة "صفقة القرن"
21 شباط 2020
روحاني: اليوم يسجل الشعب انجازا آخر بمسيرة الثورة الاسلامية
روحاني: اليوم يسجل الشعب انجازا آخر بمسيرة الثورة الاسلامية
21 شباط 2020
الآلاف يشاركون في‘‘الفجر العظيم‘‘ بالضفة والقدس
الآلاف يشاركون في‘‘الفجر العظيم‘‘ بالضفة والقدس
21 شباط 2020
قائد الثورة الاسلامية: الانتخابات عرس وطني وجهاد عام
قائد الثورة الاسلامية: الانتخابات عرس وطني وجهاد عام
21 شباط 2020
لحظة بلحظة.. انتخابات ايران التشريعية
لحظة بلحظة.. انتخابات ايران التشريعية
21 شباط 2020
حققنا الاكتفاء الذاتي بالصيانة الأساسية لمختلف الطائرات الحربية
حققنا الاكتفاء الذاتي بالصيانة الأساسية لمختلف الطائرات الحربية
20 شباط 2020
على نتنياهو أن يسأل ترامب لِم بلع ضربة عين الأسد؟!
على نتنياهو أن يسأل ترامب لِم بلع ضربة عين الأسد؟!
20 شباط 2020
أبرز الحلول العملية لمواجهة ‘‘صفقة القرن‘‘
أبرز الحلول العملية لمواجهة ‘‘صفقة القرن‘‘
20 شباط 2020
ماذا يحصل في سجن ‘‘مدينة عيسى‘‘ للنساء في البحرين؟
ماذا يحصل في سجن ‘‘مدينة عيسى‘‘ للنساء في البحرين؟
20 شباط 2020
الانتخابات التشريعية الايرانية..نظرة موضوعية لتجربة اربعة عقود
الانتخابات التشريعية الايرانية..نظرة موضوعية لتجربة اربعة عقود
20 شباط 2020
الرئيس روحاني: الحظر عمل إرهابي أمريكي ضد الشعب الإيراني
الرئيس روحاني: الحظر عمل إرهابي أمريكي ضد الشعب الإيراني
19 شباط 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ليلة إعدام القضية الفلسطينية
ناشطون قطريون غاضبون يتحركون ضد التطبيع مع الاحتلال
نتنياهو: ثلاث دول عربية فقط لا تقيم معنا علاقات سرية
الرياض..خطاب اعلامي موحد نحو التطبيع
الى من باعوا فلسطين.. التاريخ سيبصق في وجوهكم