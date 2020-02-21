مشفى المجتهد بدمشق يوضح حقيقة تسجيل حالة كورونا فيه

وقال الدكتور خضر إن الحالات التي ترد إلى المشفى هي عبارة عن إصابات بالإنفلونزا الموسمية العادية التي تكثر الإصابة بها خلال فصل الشتاء مبيناً أن العلاجات اللازمة تقدم لهؤلاء المرضى بشكل روتيني.



وأوضح خضر أنه راجع المشفى يوم أمس رجل في الأربعين من عمره وطفل مصابان بحالة شديدة من الانفلونزا الموسمية وضمن الإجراءات الاحتياطية قمنا بإبقائهما بالمشفى وتقديم العلاجات المناسبة لهما وإجراء كل ما يلزم من تحاليل وصور أشعة استقصائية وتشخيصية ومراقبة وضعهما الصحي مؤكداً أن ما قدم لهما من إجراءات أثبت عدم إصابتهما بفيروس كورونا ووضعهما الصحي ممتاز وسيخرجان من المشفى غداً.