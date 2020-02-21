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الجمعة 21 شباط 2020 ساعة 19:37
الأمم المتحدة: استئناف محادثات وقف النار بليبيا اليوم بجنيف
ونقلت مصادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، قوله إن المنظمة الدولية ستستضيف اليوم الجمعة جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
845966
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