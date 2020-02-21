الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 21 شباط 2020 ساعة 19:41

لبنان: وزير التربية ينفي إقفال المدارس بسبب كورونا

لبنان: وزير التربية ينفي إقفال المدارس بسبب كورونا
وأكد أنّ "فريق عمل الوزارة يتابع منذ نحو شهر التواصل مع منظمة الصحة العالمية ومع الوزارات والمنظمات المعنية لمواكبة ما يحصل في العالم حول هذا الفيروس، لافتًا إلى اننا في حال من الجهوزية لأيّ تطور".

وكشف أن الوزارة "أعطت توجيهاتها إلى مديري المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة للتوعية والوقاية من أي انفلونزا أو مرض تنفسي، وللتشديد على النظافة الشخصية، ووزعت ملصقات توعوية حول هذا الأمر".

ونفى أن "تكون الوزارة قد أصدرت أي بيان لإقفال المدارس"، مشددًا على أنه "ليس هناك ما يدعو إلى الهلع". ودعا "المدارس إلى الإتصال برقم الهاتف الساخن عند الحاجة إلى الإبلاغ عن أي أمر يتعلق بالصحة المدرسية.
والرقم هو: 01772186" .
رقم : 845969
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بيان يمني مهم حول استهداف شركة أرامكو وأهدافا سعودية
بيان يمني مهم حول استهداف شركة أرامكو وأهدافا سعودية
دعم الحكومة اللبنانية حرصاً على الانقاذ..
دعم الحكومة اللبنانية حرصاً على الانقاذ..
21 شباط 2020
الفصائل الفلسطينية ومواجهة "صفقة القرن"
الفصائل الفلسطينية ومواجهة "صفقة القرن"
21 شباط 2020
روحاني: اليوم يسجل الشعب انجازا آخر بمسيرة الثورة الاسلامية
روحاني: اليوم يسجل الشعب انجازا آخر بمسيرة الثورة الاسلامية
21 شباط 2020
الآلاف يشاركون في‘‘الفجر العظيم‘‘ بالضفة والقدس
الآلاف يشاركون في‘‘الفجر العظيم‘‘ بالضفة والقدس
21 شباط 2020
قائد الثورة الاسلامية: الانتخابات عرس وطني وجهاد عام
قائد الثورة الاسلامية: الانتخابات عرس وطني وجهاد عام
21 شباط 2020
لحظة بلحظة.. انتخابات ايران التشريعية
لحظة بلحظة.. انتخابات ايران التشريعية
21 شباط 2020
حققنا الاكتفاء الذاتي بالصيانة الأساسية لمختلف الطائرات الحربية
حققنا الاكتفاء الذاتي بالصيانة الأساسية لمختلف الطائرات الحربية
20 شباط 2020
على نتنياهو أن يسأل ترامب لِم بلع ضربة عين الأسد؟!
على نتنياهو أن يسأل ترامب لِم بلع ضربة عين الأسد؟!
20 شباط 2020
أبرز الحلول العملية لمواجهة ‘‘صفقة القرن‘‘
أبرز الحلول العملية لمواجهة ‘‘صفقة القرن‘‘
20 شباط 2020
ماذا يحصل في سجن ‘‘مدينة عيسى‘‘ للنساء في البحرين؟
ماذا يحصل في سجن ‘‘مدينة عيسى‘‘ للنساء في البحرين؟
20 شباط 2020
الانتخابات التشريعية الايرانية..نظرة موضوعية لتجربة اربعة عقود
الانتخابات التشريعية الايرانية..نظرة موضوعية لتجربة اربعة عقود
20 شباط 2020
الرئيس روحاني: الحظر عمل إرهابي أمريكي ضد الشعب الإيراني
الرئيس روحاني: الحظر عمل إرهابي أمريكي ضد الشعب الإيراني
19 شباط 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ليلة إعدام القضية الفلسطينية
ناشطون قطريون غاضبون يتحركون ضد التطبيع مع الاحتلال
نتنياهو: ثلاث دول عربية فقط لا تقيم معنا علاقات سرية
الرياض..خطاب اعلامي موحد نحو التطبيع
الى من باعوا فلسطين.. التاريخ سيبصق في وجوهكم