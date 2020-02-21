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الجمعة 21 شباط 2020 ساعة 19:59

توقيع اتفاق سلام بشأن مسار شرق السودان

توقيع اتفاق سلام بشأن مسار شرق السودان
ووقع عن حكومة السودان محمد حسن التعايشي عضو الوفد الحكومي المفاوض وعن مسار الشرق كل من أسامة سعيد وخالد إدريس.

وهنأ الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية السودانية الجميع بتوقيع الإتفاق وقال انه سيضع الجميع في تحدٍ حقيقي نحو تحقيق السلام الشامل واضاف قائلا "بالتوقيع على إتفاق مسار الشرق فتحنا الباب واسعا لإستكمال عملية السلام في بقية المسارات الأخرى" في إشارة الى مساري دارفور و المنطقتين .

وأشار الى ان الاتفاق يؤكد رغبة الجبهة الثورية نحو تحقيق السلام العادل في السودان و ان توقيع الاتفاق بهذه السرعة يؤكد بأن الجبهة الثورية ترنو نحو تحقيق السلام النهائي في غضون الفترة التي تم تحديدها بثلاث اسابيع.

و قال الهادي" بهذا التوقيع قد سرنا نحو معالجة كل القضايا بما فيها تعيين الولاة والمجلس التشريعي ونكون قد وفقنا في معالجة الاختلالات في بنية الدولة السودانية السياسية والاقتصادية والإجتماعية ونكون قد اتحنا فرصة لاستقرار المرحلة الانتقالية وساهمنا في التحول الديمقراطي و جنبنا البلاد شرور الحرب وعدم الاستقرار".
رقم : 845976
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