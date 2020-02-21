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الجمعة 21 شباط 2020 ساعة 21:56

بومبيو في مسقط للقاء السلطان هيثم بن طارق

بومبيو في مسقط للقاء السلطان هيثم بن طارق
وكان في استقبال بومبيو الذي وصل مسقط قادما من السعودية وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي الذي صرح بأن حكومة السلطنة لا تزال على التواصل مع الولايات المتحدة وإيران على حد سواء وتؤمن في إمكانية إطلاق حوار بينهما.

من جانبه، أعرب بومبيو على حسابه في "تويتر" عن نيته استخدام هذه الزيارة لتقديم تعازيه في وفاة سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد الذي فارق الحياة في يناير الماضي بعد قيادة البلاد على مدى خمسة عقود.

ووصف بومبيو السلطان الراحل بأنه كان "زعيما محترما وصديقا لجميع الدول".

وأفادت "أسوشيتد برس" بأن زيارة بومبيو إلى عمان سوف تستغرق عدة ساعات فقط ثم سيغادر الوزير إلى الولايات المتحدة.
رقم : 845992
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