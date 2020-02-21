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الجمعة 21 شباط 2020 ساعة 23:25

كدخدائي : لا توجد ايَّ مخالفة او ايَّ انتهاك بالعملية الانتخابية

كدخدائي : لا توجد ايَّ مخالفة او ايَّ انتهاك بالعملية الانتخابية
واضافَ كدخدائي اَنّ هيئةَ مراقبةِ الانتخابات تتابعُ بدقةٍ وبشكلٍ مستمر العمليةَ الانتخابية وبناءً على التقاريرِ الواصلةِ من مختلفِ المناطقِ والمحطاتِ الانتخابية فإنه لم يحدثْ ايُّ خللٍ او ايُّ مخالفةٍ خلالَ الانتخاباتِ الجارية كما اكد كدخدائي تعاونَ جميعِ الجهاتِ المختصة من الشرطة والجهاتِ المعينة لانجاحِ عمليةِ الانتخابات مؤكداً ارسالَ الاوراقِ الانتخابية الكافية لجميعِ المحطاتِ حتى اتمامِ العملية في الساعةِ المقرَّرة.

وأكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور ، يوم الجمعة، ان نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشورى الاسلامي الحادية عشرة لم تفرق عن الدورة السابقة، بل انها ازدادت في بعض المحافظات.

وفي حديثه للمراسلين، قال عباس علي كدخدائي: اهنئ الشعب، لأن رغم انها الساعات الاخيرة من اليوم، وفي اتصالي مع بعض المحافظات تبين ان المشاركة واسعة، وتشهد العديد من المراكز طوابير طويلة، وقد تم تمديد فترة الاقتراع بتدبير وزارة الداخلية، وان شاء الله لا يبقى شخص دون الادلاء بصوته حتى نهاية اليوم.

وأضاف: ان الاعلان عن صحة الانتخابات سيكون بعد فرز الاصوات، وقد حدد القانون مهلة بعد فرز الاصوات، ولابد ان يكون لدينا الاعلان عن صحة الانتخبات في جميع الدوائر.

وبشأن نسبة مشاركة الشعب في الانتخابات، قال كدخدائي: بشأن نسبة المشاركة ليست لدينا حاليا نسبة مئوية دقيقة، ولكن الاصدقاء في وزارة الداخلية لديهم احصائية، ولكن المشاركة لم تفرق عن الدورة السابقة، بل انها ازدادت في بعض المحافظات.
رقم : 846010
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