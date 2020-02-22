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السبت 22 شباط 2020 ساعة 00:06

اختير خلفا للمهندس... بالتفاصيل من هو "أبو فدك"؟

اختير خلفا للمهندس... بالتفاصيل من هو "أبو فدك"؟
ونشرت وسائل اعلام معلومات عن خليفة أبو مهدي المهندس، عبد العزيز المحمداوي المُلقب (أبو فدك) الذي تسلم منصب رئيس هيئة الأركان خلفا للمهندس.

الحاج ابو فدك كان الأمين العام السابق لكتائب حزب الله وعضو شورى كتائب حزب الله بعد عام ٢٠٠٣ ، كما كان عضو في منظمة بدر.

ويحظى الحاج ابو فدك بتاريخ جهادي كبير وكانت من أبرز عملياته مهاجمته لوزارة الداخلية العراقية في زمن الديكتاتور صدام حسين قرب تقاطع سيد حمد الله، حيث امطر الوزارة برشقات من الأسلحة المتوسطة. بالاضافة الى انه يعد المسؤول الرئيسي عن ثلث عمليات العبوات الناسفة التي استهدفت قوات الاحتلال الأمريكي بالعراق.

وقاد الحاج ابو فدك الكثير من معارك العز والشرف ضد الجماعات الارهابية في سوريا وساهم في تحرير تل شغيب ومليحة ودوار الحجيرة والغوطة في ريف دمشق، وشارك في العمليات التي أفضت لتحرير بلدتي نبل و الزهراء بريف حلب من الجماعات الارهابية، بالاضافة لكونه القائد الميداني العسكري في العراق الذي مسك محور سليمان بيك - شكر باتجاه عمليات تحرير امرلي من جماعة داعش الوهابية الارهابية .

وتعرض الحاج ابو فدك الى اصابة خطيرة في منطقة "صدر اليوسفية" قرب حزام بغداد قبل فتوى الامام السيستاني اثناء اول مواجهة مع عصابات داعش .

ويرتدي ابو فدك خاتم عقيق يماني يعتز به كثيرا، أهداه إياه الحاج الشهيد عماد مغنية.
اختير خلفا للمهندس... بالتفاصيل من هو "أبو فدك"؟
رقم : 846014
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