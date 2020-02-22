طالبان والولايات المتحدة.. وقف اطلاق النار لمدة اسبوع

اسبوع من السلام في أفغانستان بدءا من السبت؛ لخفض العنف بين جماعة طالبان والولايات المتحدة والقوات الأمنية الأفغانية؛ اسبوع أعرب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في أفغانستان؛ جواد فيصل؛ عن أمله في يطول؛ وأن يفتح المجال لوقف لإطلاق نار ومحادثات بين جماعة طالبان والمسؤولين الأفغان.



وأكد قادة من طالبان في الدوحة وأفغانستان طلبوا عدم ذكر أسمائهم؛ أن مدة سبعة ايام لا يمكن تسميتها وقفا لإطلاق النار؛ لكن الهدف منها هو تهيئة أجواء آمنة في أفغانستان؛ والتعويل على تمديدها إذا سارت الأمور على ما يرام بعد إبرام اتفاق سلام مع الولايات المتحدة.



لكن جواد فيصل؛ شدد على أن القوات الأفغانية ستواصل العمليات العسكرية على نحو معتاد ضد الجماعات الإرهابية الأخرى خلال فترة خفض العنف، مضيفا أن القوات سترد أيضا على أقل انتهاك للاتفاق ترتكبه طالبان.



هذا الاتفاق أُبرم بعد مفاوضات مطولة بين ممثلين عن الولايات المتحدة وطالبان بدأت في قطر عام الفين وثمانية عشر؛ وتبحث الوصول إلى اتفاق يسمح بسحب واشنطن الآلاف من جنودها مقابل ضمانات أمنية والتزامات من طالبان.



في الأثناء؛ أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة تستعد للتوقيع على اتفاق مع جماعة طالبان في التاسع والعشرين من الشهر الجاري؛ مبني على تفاهم تم التوصل إليه لخفض العنف في أنحاء أفغانستان.



من جانبه أكد المتحدث باسم طالبان العزم على توقيع الاتفاق مع الولايات المتحدة بحضور مراقبين دوليين؛ مشيرا إلى ان الطرفين يهيئات الآن وضعا أمنيا ملائما قبل موعد توقيع الاتفاق.



الهدنة الجزئية إن رأت النور؛ ستكون حدثا تاريخيا في ثمانية عشر عاما من الحرب الدامية؛ وقد تمهد في نهاية الأمر؛ الطريق أمام اتفاق قد يطوي صفحة الحرب.