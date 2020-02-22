النيجر.. مصرع 120 إرهابيًا في عملية عسكرية مشتركة مع فرنسا

وأعلنت الوزارة في بيان أنه بدءًا من 20 فبراير "تم تحييد 120 إرهابيا" في العملية في منطقة تيلابيري بالقرب من الحدود مع مالي وبوركينا فاسو، مشيرًا إلى أنه لم تسجل أي إصابات في صفوف الجنود النيجريين أو الفرنسيين.



وكانت السلطات في منطقة تيلابيري المضطربة قد شددت من الإجراءات الأمنية وأغلقت الأسواق وحظرت قيادة الدراجات النارية بعد هجمات لجماعات إرهابية في شهري ديسمبر ويناير أدت إلى مقتل 174 جنديا من النيجر.



وتشهد المنطقة إعلانًا لحالة الطوارئ منذ عامين.



وأعلنت فرنسا هذا العام أنها ستعزز وجودها العسكري في مناطق غرب أفريقيا المضطربة من خلال إرسال 600 جندي لينضموا إلى 4500 موجودين حاليًا في إطار عمليتها العسكرية هناك.