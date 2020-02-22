الكشف عن السلاح المستخدم في عملية توازن الردع الثالثة

وأوضح العميد سريع أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت “عملية توازن الردع الثالثة”، بـ12 طائرة مسيرة نوع صماد3 وصاروخين من نوع قدس المجنح استهدفت شركة أرامكو وأهدافا حساسة أخرى في ينبع السعودية.



وفي تطور جديد للقوة الصاروخية أزاح متحدث القوت المسلحة، الستار عن صاروخ ذوالفقار الباليستي بعيد المدى الذي استخدم خلال العملة النوعية في ينبع.



وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، أمس الجمعة، عن تنفيذ عملية توازن الردع الثالثة في العمق السعودي وذلك في إطار الرد الطبيعي والمشروع على جرائم العدوان والتي كان آخرها جريمة الجوف.. متوعدة النظام السعودي بضربات موجعة ومؤلمة إذا استمر في عدوانه وحصاره على اليمن.