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السبت 22 شباط 2020 ساعة 15:37

ايران تعلق الرحلات الجوية والبرية للعتبات المقدسة في العراق

ايران تعلق الرحلات الجوية والبرية للعتبات المقدسة في العراق
واشار محمد ازاد الى تعليق الرحلات البرية الى العتبات المقدسة وقال انه ونظرا الى حالات الاصابة بفيروس كورونا في البلاد تم غلق المنافذ الحدودية وتعليق تفويج الزوار عن طريق القوافل عبر الحدود مع العراق وبالطبع ان بامكان الرعايا العراقيين العبور من المنافذ الحدودية والعودة الى بلادهم .

وعن الرحلات الجوية للعتبات المقدسة ايضا قال محمد ازاد ان ارسال القوافل الى العتبات المقدسة جوا تم تعليقه ايضا ولايجري حاليا تفويج اي زوار الى العتبات المقدسة مطلقا.

واشار الى عقد اجتماعات مع المسؤولين العراقيين بهدف اتخاذ قرار حول تفويج الزوار الى العتبات المقدسة وقال ان القوافل البرية والجوية الى العتبات المقدسة تم تعليقها من الجمعة والى يوم غد الاحد وان عملية ايفاد الزوار العتبات يجري بحثها خلال الاجتماعات الجارية مع المسؤولين العراقيين وستحسم نهائيا يوم الاثنين المقبل .
رقم : 846135
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