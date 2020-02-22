الصفحة الرئيسية
0
السبت 22 شباط 2020 ساعة 16:00

آخر مستجدات التفاوض بين علاوي والقوى الكردية

آخر مستجدات التفاوض بين علاوي والقوى الكردية
وذكر المقرب الى موقع شفق نيوز، الذي نشر الخبر انه "حتى الآن لم تفشل الحوارات والمفاوضات بين علاوي والقوى السياسية الكردية، وهي متواصلة وهناك شبه انفراج للازمة".

وأضاف المقرب من علاوي "هناك اجتماع اليوم بين رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي والقوى السياسية الكردية، وهناك نية حقيقية لدى الطرفين للوصول الى حلول واتفاقات مرضية بينهما".

وكشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي يوم الجمعة إن الأخير وجه دعوة لأعضاء البرلمان لإطلاعهم على برنامج حكومته والسير الذاتية للمرشحين للحقائب الوزارية.

وقال المصدر في تصريح خاص لشفق نيوز، إن "علاوي وجه دعوة إلى أعضاء مجلس النواب كافة للحضور في تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت، إلى القصر الحكومي لإطلاعهم على السير الذاتية لوزراء كابينته والبرنامج الحكومي".
رقم : 846138
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
في عهد إبن سلمان.. السعودية على كف عفريت
في عهد إبن سلمان.. السعودية على كف عفريت
"تنوفا": هل تشعل صراعاً صامتاً بين الأجهزة ‘‘الإسرائيلية‘‘؟
"تنوفا": هل تشعل صراعاً صامتاً بين الأجهزة ‘‘الإسرائيلية‘‘؟
22 شباط 2020
نتائج غير رسمية..تقدم المبدئيين بالانتخابات الايرانية
نتائج غير رسمية..تقدم المبدئيين بالانتخابات الايرانية
22 شباط 2020
عندما ينتقم "توازن الردع" للدم اليمني !!
عندما ينتقم "توازن الردع" للدم اليمني !!
22 شباط 2020
ايران تبدأ عمليات فرز اصوات مقترعي الانتخابات
ايران تبدأ عمليات فرز اصوات مقترعي الانتخابات
22 شباط 2020
بيان يمني مهم حول استهداف شركة أرامكو وأهدافا سعودية
بيان يمني مهم حول استهداف شركة أرامكو وأهدافا سعودية
21 شباط 2020
دعم الحكومة اللبنانية حرصاً على الانقاذ..
دعم الحكومة اللبنانية حرصاً على الانقاذ..
21 شباط 2020
الفصائل الفلسطينية ومواجهة "صفقة القرن"
الفصائل الفلسطينية ومواجهة "صفقة القرن"
21 شباط 2020
روحاني: اليوم يسجل الشعب انجازا آخر بمسيرة الثورة الاسلامية
روحاني: اليوم يسجل الشعب انجازا آخر بمسيرة الثورة الاسلامية
21 شباط 2020
الآلاف يشاركون في‘‘الفجر العظيم‘‘ بالضفة والقدس
الآلاف يشاركون في‘‘الفجر العظيم‘‘ بالضفة والقدس
21 شباط 2020
قائد الثورة الاسلامية: الانتخابات عرس وطني وجهاد عام
قائد الثورة الاسلامية: الانتخابات عرس وطني وجهاد عام
21 شباط 2020
لحظة بلحظة.. انتخابات ايران التشريعية
لحظة بلحظة.. انتخابات ايران التشريعية
21 شباط 2020
حققنا الاكتفاء الذاتي بالصيانة الأساسية لمختلف الطائرات الحربية
حققنا الاكتفاء الذاتي بالصيانة الأساسية لمختلف الطائرات الحربية
20 شباط 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ليلة إعدام القضية الفلسطينية
ناشطون قطريون غاضبون يتحركون ضد التطبيع مع الاحتلال
نتنياهو: ثلاث دول عربية فقط لا تقيم معنا علاقات سرية
الرياض..خطاب اعلامي موحد نحو التطبيع
الى من باعوا فلسطين.. التاريخ سيبصق في وجوهكم