الصفحة الرئيسية
0
السبت 22 شباط 2020 ساعة 17:29

العامري: الفريق الشهيد قاسم سليماني كان ثائرا بكل معنى

العامري: الفريق الشهيد قاسم سليماني كان ثائرا بكل معنى
واضاف العامري في كلمة له اليوم السبت بمناسبة يوم الشهيد العراقي ذكرى استشهاد آية الله السيد محمد باقر الحكيم واربعينية القادة الشهداء

ان الشهيد الحاج ابو مهدي المهندس الذي استشهد برفقة الشهيد سليماني ساهم في العملية السياسية العراقية وقدم التسهيل لكل الحكومات.

وحول الوضع الداخلي دعا رئيس تحالف الفتح إلى إعادة النظر بالعملية السياسية والدستور، مؤكداً أن جميع الكتل السياسية خولت علاوي باختيار وزرائه خارج اطار المحاصصة.

وقال العامري ، إن "تكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء جاء بموافقة جميع المكونات"، لافتاً الى ان "جميع الكتل السياسية خولت علاوي باختيار وزرائه خارج اطار المحاصصة".

وأضاف ان "الكتل السياسية جادة لاختيار حكومة جديدة قادرة على اعادة هيبة الدولة وتوفير الامن واجراء الانتخابات المبكرة لانها احدى وسائل اعادة الثقة بالعملية السياسية"، داعياً المكونين السني والكردي، إلى "التعاون للعبور من هذا المنزلق الخطير".

واضاف : ادعو كل المكونات للتعاون معنا لاجل العبور بالعراق من هذا المنزلق الخطير مؤكدا ان كل القوى السياسية الشيعية خولت علاوي اختيار الوزراء.

وتابع : اتفقنا على المرشح محمد توفيق علاوي وتم الاتفاق عليه من كل القوى الشيعية باستثناء تكتل واحد ولذلك نحن جادون في اختيار حكومة جديدة.
رقم : 846146
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
في عهد إبن سلمان.. السعودية على كف عفريت
في عهد إبن سلمان.. السعودية على كف عفريت
"تنوفا": هل تشعل صراعاً صامتاً بين الأجهزة ‘‘الإسرائيلية‘‘؟
"تنوفا": هل تشعل صراعاً صامتاً بين الأجهزة ‘‘الإسرائيلية‘‘؟
22 شباط 2020
نتائج غير رسمية..تقدم المبدئيين بالانتخابات الايرانية
نتائج غير رسمية..تقدم المبدئيين بالانتخابات الايرانية
22 شباط 2020
عندما ينتقم "توازن الردع" للدم اليمني !!
عندما ينتقم "توازن الردع" للدم اليمني !!
22 شباط 2020
ايران تبدأ عمليات فرز اصوات مقترعي الانتخابات
ايران تبدأ عمليات فرز اصوات مقترعي الانتخابات
22 شباط 2020
بيان يمني مهم حول استهداف شركة أرامكو وأهدافا سعودية
بيان يمني مهم حول استهداف شركة أرامكو وأهدافا سعودية
21 شباط 2020
دعم الحكومة اللبنانية حرصاً على الانقاذ..
دعم الحكومة اللبنانية حرصاً على الانقاذ..
21 شباط 2020
الفصائل الفلسطينية ومواجهة "صفقة القرن"
الفصائل الفلسطينية ومواجهة "صفقة القرن"
21 شباط 2020
روحاني: اليوم يسجل الشعب انجازا آخر بمسيرة الثورة الاسلامية
روحاني: اليوم يسجل الشعب انجازا آخر بمسيرة الثورة الاسلامية
21 شباط 2020
الآلاف يشاركون في‘‘الفجر العظيم‘‘ بالضفة والقدس
الآلاف يشاركون في‘‘الفجر العظيم‘‘ بالضفة والقدس
21 شباط 2020
قائد الثورة الاسلامية: الانتخابات عرس وطني وجهاد عام
قائد الثورة الاسلامية: الانتخابات عرس وطني وجهاد عام
21 شباط 2020
لحظة بلحظة.. انتخابات ايران التشريعية
لحظة بلحظة.. انتخابات ايران التشريعية
21 شباط 2020
حققنا الاكتفاء الذاتي بالصيانة الأساسية لمختلف الطائرات الحربية
حققنا الاكتفاء الذاتي بالصيانة الأساسية لمختلف الطائرات الحربية
20 شباط 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ليلة إعدام القضية الفلسطينية
ناشطون قطريون غاضبون يتحركون ضد التطبيع مع الاحتلال
نتنياهو: ثلاث دول عربية فقط لا تقيم معنا علاقات سرية
الرياض..خطاب اعلامي موحد نحو التطبيع
الى من باعوا فلسطين.. التاريخ سيبصق في وجوهكم