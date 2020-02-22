العامري: الفريق الشهيد قاسم سليماني كان ثائرا بكل معنى

واضاف العامري في كلمة له اليوم السبت بمناسبة يوم الشهيد العراقي ذكرى استشهاد آية الله السيد محمد باقر الحكيم واربعينية القادة الشهداء



ان الشهيد الحاج ابو مهدي المهندس الذي استشهد برفقة الشهيد سليماني ساهم في العملية السياسية العراقية وقدم التسهيل لكل الحكومات.



وحول الوضع الداخلي دعا رئيس تحالف الفتح إلى إعادة النظر بالعملية السياسية والدستور، مؤكداً أن جميع الكتل السياسية خولت علاوي باختيار وزرائه خارج اطار المحاصصة.



وقال العامري ، إن "تكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء جاء بموافقة جميع المكونات"، لافتاً الى ان "جميع الكتل السياسية خولت علاوي باختيار وزرائه خارج اطار المحاصصة".



وأضاف ان "الكتل السياسية جادة لاختيار حكومة جديدة قادرة على اعادة هيبة الدولة وتوفير الامن واجراء الانتخابات المبكرة لانها احدى وسائل اعادة الثقة بالعملية السياسية"، داعياً المكونين السني والكردي، إلى "التعاون للعبور من هذا المنزلق الخطير".



واضاف : ادعو كل المكونات للتعاون معنا لاجل العبور بالعراق من هذا المنزلق الخطير مؤكدا ان كل القوى السياسية الشيعية خولت علاوي اختيار الوزراء.



وتابع : اتفقنا على المرشح محمد توفيق علاوي وتم الاتفاق عليه من كل القوى الشيعية باستثناء تكتل واحد ولذلك نحن جادون في اختيار حكومة جديدة.