اعلان حالة الطوارئ في فلسطين بسبب فيروس كورونا

وقالت الوزيرة في تصريح منذ قليل بأنه يستلزم على جميع الأطباء في فلسطين الإستعداد جيداً , بسبب فيروس كورونا , وعلى الكوادر الصحية بأكملها المشاركة في التصدي لهذا الفيروس الخطير والمعروف بأنه شديد العدوى .



وأضافت بأنه يتم العمل الآن بكل جدية على حماية المواطنين من الفيروس .



جاء ذلك بعدما تم الإشتباه بعدة حالات , وأخرها ظهور شاب فلسطيني من عائلة أبو ناموس وهو من سكان قطاع غزة مقيم في الصين ,وهو مصاب بفيروس كورونا ليكون أول عربي أصيب في الصين.



وقال الشاب بأن الفيروس تسبب بموت وإصابة عشرات الألاف في الصين , وأنه كان متوجهاً مع صديقه من باكستان , وبعد يومين تبين بأن صديقه مصاب بفيروس كورونا وعند زيارته انتقل الفيروس له أيضاً , وكانت حالته حرجة جداً .



وفي لقاء متلفز قال الشاب بأنه تعافى تماماً الآن من الفيروس مطمئناً الأمة العربية والإسلامية بأن الفيروس يحتاج الثقة والإيمان بالله وعدم الخوف , والاعتماد على الوصفات التي يتم تقديمها من قبل الأطباء حيث تم شفاء ما يزيد عن 14 ألف شخص منذ انتشار فيروس كورونا.



وكان فيروس كورونا قد انتشر في الصين وتسبب بإصابة عشرات الألاف من المواطنين.



وحذر أطباء بأن من الواجب أن يتم تغسيل اليد بشكل متكرر بالإضافة إلى إلزام المواطنين بإرتداء كمامات وجه حفاظاً على سلامتهم من انتقال فيروس كورونا القادم من الصين والذي قد انتشر في عدة بلدان من خلال الأشخاص العائدين إلى بلدانهم ومنعت عدة دول السفر إلى الصين أو استقبال العائدين إلا من خلال عرضهم على الحجر الصحي ليتم فحصهم والتأكد من سلامتهم .