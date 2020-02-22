الصفحة الرئيسية
0
السبت 22 شباط 2020 ساعة 18:55

اعلان حالة الطوارئ في فلسطين بسبب فيروس كورونا

اعلان حالة الطوارئ في فلسطين بسبب فيروس كورونا
وقالت الوزيرة في تصريح منذ قليل بأنه يستلزم على جميع الأطباء في فلسطين الإستعداد جيداً , بسبب فيروس كورونا , وعلى الكوادر الصحية بأكملها المشاركة في التصدي لهذا الفيروس الخطير والمعروف بأنه شديد العدوى .

وأضافت بأنه يتم العمل الآن بكل جدية على حماية المواطنين من الفيروس .

جاء ذلك بعدما تم الإشتباه بعدة حالات , وأخرها ظهور شاب فلسطيني من عائلة أبو ناموس وهو من سكان قطاع غزة مقيم في الصين ,وهو مصاب بفيروس كورونا ليكون أول عربي أصيب في الصين.

وقال الشاب بأن الفيروس تسبب بموت وإصابة عشرات الألاف في الصين , وأنه كان متوجهاً مع صديقه من باكستان , وبعد يومين تبين بأن صديقه مصاب بفيروس كورونا وعند زيارته انتقل الفيروس له أيضاً , وكانت حالته حرجة جداً .

وفي لقاء متلفز قال الشاب بأنه تعافى تماماً الآن من الفيروس مطمئناً الأمة العربية والإسلامية بأن الفيروس يحتاج الثقة والإيمان بالله وعدم الخوف , والاعتماد على الوصفات التي يتم تقديمها من قبل الأطباء حيث تم شفاء ما يزيد عن 14 ألف شخص منذ انتشار فيروس كورونا.

وكان فيروس كورونا قد انتشر في الصين وتسبب بإصابة عشرات الألاف من المواطنين.

وحذر أطباء بأن من الواجب أن يتم تغسيل اليد بشكل متكرر بالإضافة إلى إلزام المواطنين بإرتداء كمامات وجه حفاظاً على سلامتهم من انتقال فيروس كورونا القادم من الصين والذي قد انتشر في عدة بلدان من خلال الأشخاص العائدين إلى بلدانهم ومنعت عدة دول السفر إلى الصين أو استقبال العائدين إلا من خلال عرضهم على الحجر الصحي ليتم فحصهم والتأكد من سلامتهم .
رقم : 846170
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
في عهد إبن سلمان.. السعودية على كف عفريت
في عهد إبن سلمان.. السعودية على كف عفريت
"تنوفا": هل تشعل صراعاً صامتاً بين الأجهزة ‘‘الإسرائيلية‘‘؟
"تنوفا": هل تشعل صراعاً صامتاً بين الأجهزة ‘‘الإسرائيلية‘‘؟
22 شباط 2020
نتائج غير رسمية..تقدم المبدئيين بالانتخابات الايرانية
نتائج غير رسمية..تقدم المبدئيين بالانتخابات الايرانية
22 شباط 2020
عندما ينتقم "توازن الردع" للدم اليمني !!
عندما ينتقم "توازن الردع" للدم اليمني !!
22 شباط 2020
ايران تبدأ عمليات فرز اصوات مقترعي الانتخابات
ايران تبدأ عمليات فرز اصوات مقترعي الانتخابات
22 شباط 2020
بيان يمني مهم حول استهداف شركة أرامكو وأهدافا سعودية
بيان يمني مهم حول استهداف شركة أرامكو وأهدافا سعودية
21 شباط 2020
دعم الحكومة اللبنانية حرصاً على الانقاذ..
دعم الحكومة اللبنانية حرصاً على الانقاذ..
21 شباط 2020
الفصائل الفلسطينية ومواجهة "صفقة القرن"
الفصائل الفلسطينية ومواجهة "صفقة القرن"
21 شباط 2020
روحاني: اليوم يسجل الشعب انجازا آخر بمسيرة الثورة الاسلامية
روحاني: اليوم يسجل الشعب انجازا آخر بمسيرة الثورة الاسلامية
21 شباط 2020
الآلاف يشاركون في‘‘الفجر العظيم‘‘ بالضفة والقدس
الآلاف يشاركون في‘‘الفجر العظيم‘‘ بالضفة والقدس
21 شباط 2020
قائد الثورة الاسلامية: الانتخابات عرس وطني وجهاد عام
قائد الثورة الاسلامية: الانتخابات عرس وطني وجهاد عام
21 شباط 2020
لحظة بلحظة.. انتخابات ايران التشريعية
لحظة بلحظة.. انتخابات ايران التشريعية
21 شباط 2020
حققنا الاكتفاء الذاتي بالصيانة الأساسية لمختلف الطائرات الحربية
حققنا الاكتفاء الذاتي بالصيانة الأساسية لمختلف الطائرات الحربية
20 شباط 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ليلة إعدام القضية الفلسطينية
ناشطون قطريون غاضبون يتحركون ضد التطبيع مع الاحتلال
نتنياهو: ثلاث دول عربية فقط لا تقيم معنا علاقات سرية
الرياض..خطاب اعلامي موحد نحو التطبيع
الى من باعوا فلسطين.. التاريخ سيبصق في وجوهكم