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السبت 22 شباط 2020 ساعة 21:38

أردوغان يعلن عقد قمة رباعية بشأن إدلب في 5 مارس

أردوغان يعلن عقد قمة رباعية بشأن إدلب في 5 مارس
من جهتها أفادت مصادر رسمية بأن قمة رباعية حول إدلب، ستعقد يوم 5 مارس، تجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وصرح أردوغان بأن قضية إدلب مهمة بقدر أهمية عفرين ومنطقة عملية "نبع السلام"، مؤكدا أنه عبر للرئيس بوتين بوضوح عن إصرار أنقرة في هذا الموضوع.

وأفاد بأن "إدلب ستنعم بالسلام كما نعمت المناطق التي كانت تسرح فيها عناصر "بي كا كا" المجرمون، بالسلام".

وأعلن الرئيس التركي أن بلاده وضعت خارطة الطريق التي ستتبعها في محافظة إدلب السورية، التي شهدت مؤخرا اشتباكات بين القوات التركية المنتشرة هناك، وقوات الجيش السوري.

وقال أردوغان إنه أجرى، يوم الجمعة، اتصالات هاتفية، مع نظيريه الفرنسي، والروسي، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وشهد الوضع بريف إدلب الجنوبي الشرقي، يوم الخميس، تصعيدا خطيرا، مع شن مسلحين موالين لأنقرة، وبغطاء نيران المدفعية التركية، هجوما على مواقع الجيش السوري، الذي تتهمه تركيا باستهداف المدنيين وخرق بنود المذكرة التركية الروسية حول منطقة خفض التصعيد.
رقم : 846190
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