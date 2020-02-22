قبائل منبّه بصعدة تعلن النفير العام وتسير قافلة دعم للجبهات

وأكد أبناء مديرية منبه في الوقفة رفضهم لصفقة ترمب وتأييدهم لعملية البنيان المرصوص وعملية الردع الثالثة التي نفذها أبطال الجيش واللجان الشعبية يوم أمس الجمعة في العمق السعودي ردا على جرائمه التي يرتكبها بحق أبناء الشعب اليمني.



وقد احتوت القافلة على مبلع "15" مليون ريال وعشرات من رؤوس الأغنام والمواشي وكميات من العسل والسمن والزبيب والمواد الغذائية المتنوعة.



وأشاد محافظ صعدة محمد جابر عوض خلال تسيير القافلة بالإسناد والبذل والعطاء المتواصل لأبناء وقبائل مديرية منبه للمرابطين في الجبهات بالمال والرجال.



وأكد المشاركون في الوقفة على مواصلة واستمرارية رفد الجبهات بالمقاتلين والمال حتى يتحقق النصر، وإن هذه القافلة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.



وألقيت في الوقفة العديد من الكلمات والقصائد الشعرية المعبرة عن تواصل رفد الجبهات بقوافل المال والرجال للأبطال المرابطين في الجبهات.