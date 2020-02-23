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الأحد 23 شباط 2020 ساعة 00:00

لأول مرة.. رئيس ألمانيا يزور السودان بعد رفع الحظر

لأول مرة.. رئيس ألمانيا يزور السودان بعد رفع الحظر
وبحسب مصادر يصل الرئيس الألماني العاصمة الخرطوم في 27 من فبراير/شباط الجاري في زيارة تستمر ليومين.

ويرافق الرئيس الألماني وفد رفيع يضم كبار المسؤولين بالحكومة الألمانية وعدد من البرلمانيين والصحفيين.

ويلتقي الرئيس الألماني في مستهل زيارته، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك .

ونقلت المصادر تصريح عن مدير الإدارة اللأُوربية بوزارة الخارجية السفير محمد الغزالي، أشار فيه إلى أن الرئيس الألماني والوفد المرافق له والذي يضم 70 شخصية، ويناقش مع المسؤولين السودانيين العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قرار البرلمان الألماني رفع الحظر التنموي عن السودان.

ونوه السفير الغزالي إلى أن زيارة الرئيس الألماني المرتقبة للخرطوم، تمثل انفتاحا كبيراً في العلاقات بين البلدين و"تتويجاً للتعاطي الألماني مع السودان في فترة ما بعد ثورة ديسمبر" بحسب الوكالة.
رقم : 846200
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