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الأحد 23 شباط 2020 ساعة 00:03

السيسي: مصر ملتزمة بإنجاح مفاوضات سد النهضة

السيسي: مصر ملتزمة بإنجاح مفاوضات سد النهضة
وأضاف السيسي، عقب استقباله المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي مريام ديسالين، أن "الاتفاق يفتح آفاقا رحبة للتعاون والتنسيق والتنمية بين مصر وإثيوبيا والسودان".

وقال إن الاتفاق "سيأذن ببدء مرحلة جديدة نحو الانطلاق لتطوير العلاقات المتبادلة بينهم، وما لذلك من مردود إيجابي وتنموي على منطقة حوض النيل بأسرها في ضوء الثقل الإقليمي للدول الثلاث".

وتابع: "إن ثوابت سياسة مصر تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية وإعلاء قيم التعاون والإخاء بين الشعوب وتسخير الموارد وتكريس الجهود المشتركة لصالح التنمية والبناء".

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن رسالة رئيس وزراء إثيوبيا للرئيس المصري تضمنت التأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه إثيوبيا لتطوير علاقتها وتعزيزها مع مصر.

وأضاف راضي أن ديسالين استعرض خلال لقائه الرئيس السيسي قضية سد النهضة في ضوء ما تم التوصل إليه حتى الآن، وفي إطار المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان.
رقم : 846201
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