عمران خان يفتتح مركزا طبيا جديدا بإقليم البنجاب

وبث التلفزيون الرسمي في باكستان مراسم افتتاح المركز الذي يتسع لـ400 سرير.



وافتتح مستشفى "رجب طيب أردوغان" عام 2014، بدعم تركي، ويقدم خدماته الطبية مجانا. ويقع المستشفى في منطقة تبعد 380 كم عن مدينة لاهور، مركز إقليم البنجاب.