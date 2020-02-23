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الأحد 23 شباط 2020 ساعة 00:16
الحشد الشعبي يعلن اعتقال منسق "داعش" خارج العراق
وقال الحشد في بيان، إن "قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي نفذت، السبت، عملية امنية ناجحة بالقاء القبض على ما يعرف بمنسق تنظيم “داعش” الاجرامي خارج العراق".
وأضاف البيان أن "العملية الامنية استندت لمعلومات دقيقة وجرت داخل مدينة الموصل".
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
846204
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