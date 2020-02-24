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الاثنين 24 شباط 2020 ساعة 21:22

جهانغيري: لضرورة تقديم الاغاثة الفورية للمنكوبين بالزلزال في قطور

جهانغيري: لضرورة تقديم الاغاثة الفورية للمنكوبين بالزلزال في قطور
وفي اتصال هاتفي اجراه اليوم الإثنين مع محافظ آذربايجان الغربية محمد مهدي شهرياري، بحث جهانغيري آخر المستجدات فيما يخص وضع المنكوبين بالزلزالين الشديدين نسبيا اللذين ضربا مدينة خوي أمس الأحد؛ مضيفا ان الاجهزة التنفيذية في المحافظة قامت بارسال العديد من فرق الاغاثة الى المناطق المنكوبة بالزلزال لتقديم المساعدات وتقييم حجم الخسائر ووضعت جميع الاجراءات اللازمة على جدول الأعمال لاحتواء الأضرار لا سيما في المناطق القروية بالمحافظة.

الى ذلك، قدم شهرياري خلال الاتصال تقريرا عن آخر التطورات فيما يخص حجم الخسائر الناجمة عن الزلزال لا سيما في القرى؛ معلنا عن تعبئة شعبية عامة في المحافظة لتقديم المساعدات الى المنكوبين.

علما، ان زلزالين شديدين نسبيا ضربا منطقة خوي الحدودية أمس الأحد، أسفرا عن إصابة نحو 100 شخص (يقطن 10 منهم في المستشفى)، والحاق أضرار بثلاثة آلاف و500 وحدة سكنية ريفية.
رقم : 846544
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