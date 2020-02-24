الفتح تكشف عن موقف جديد من التصويت على حكومة علاوي

وقال الغبان في بيان إن "رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي هو مرشح توافقت عليه غالبية الكتل السياسية بشرط أن يشكل كابينته الوزارية من المستقلين ويقدم منهاجاً حكومياً يتضمن الالتزام بإجراء انتخابات مبكرة".



وأضاف أن "المنهاج الحكومي الذي قدمه علاوي الى مجلس النواب لم يتضمن بشكل واضح التعهد بإجراء انتخابات مبكرة"، مشيراً الى أن كتلة الفتح ترفض المحاصصة في تشكيل الحكومة الجديدة بطريقة مبطنة لإرضاء بعض الكتل من خلال منحها وزارات تحت أسماء مستقلين مقابل الحصول على دعمها".



وأكد رئيس كتلة الفتح النيابية أن كتلته "لن تصوت على حكومة لا تحظى بإجماع وطني".



وحددت رئاسة مجلس النواب يوم الخميس المقبل موعداً لعقد جلسة منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي.