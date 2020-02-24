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الاثنين 24 شباط 2020 ساعة 22:09

الكويت تلغي الاحتفال بالأعياد الوطنية بسبب كورونا

الكويت تلغي الاحتفال بالأعياد الوطنية بسبب كورونا
ووفقا لمصادر فإن مجلس الوزراء دعا المواطنين والمقيمين إلى تجنب التجمعات التي تتعارض مع الإجراءات الاحترازية المعتمدة والهادفة إلى تجنب انتشار وباء فيروس كورونا ومخاطرة.

وأضافت المصادر، أن مجلس الوزراء استمع إلى شرح قدمه وزير الصحة، رئيس فريق متابعة تطورات فيروس كورونا حول التطورات والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المعنية لمواجهة هذا الوباء ومنع انتشاره في البلاد، بعد اكتشاف ثلاث حالات داخل الكويت.

كما أنه جاري التنسيق مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدني والموانئ والمنافذ البرية المراقبة حركة المسافرين القادمين من المناطق التي انتشر فيها هذا الوباء الفتاك.

وبناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء، فقد تم تكليف فريق برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثلين من كل من وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، الإدارة العامة للجمارك، وزارة المالية وزارة الإعلام وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء والتغذية، بالإضافة إلى مركز التواصل الحكومي لمتابعة تطورات هذا الوباء واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والخطوات اللازمة للحد من انتشار المرض في البلاد.

في غضون ذلك، نقلت صحيفة كويتية عن مصدر حكومي، لم تسمه، أن هناك مباحثات لتعطيل الدراسة في المدارس خلال الأسبوع المقبل بسبب المستجدات بشأن وباء فيروس كورونا.

وقال المصدر إن مجلس الوزراء يدرس تعطيل الدراسة لمدة أسبوع، بعد انتهاء عطلة الأعياد الوطنية، اعتبارا من الأحد المقبل 1 مارس وحتى الخميس 5 مارس.

ويأتي هذا التطور في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، بناء على توصية من وزارة الصحة الكويتية.
رقم : 846561
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