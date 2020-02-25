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الثلاثاء 25 شباط 2020 ساعة 11:32

روحاني: الحظر لم يثننا عن انشاء طريق الشمال السريع

روحاني: الحظر لم يثننا عن انشاء طريق الشمال السريع
وفي مراسم افتتاح الجزء الأول من طريق الشمال السريع، اوضح روحاني، انما انجز من المشروع في بداية تولي حكومته مهامها ، كان 17 بالمئة ، واضاف ان رغم وجود الحظر فانه قرر المضي في المشروع وانجاز اكبر نسبة منه بالاعتماد على الكفاءات الايرانية.

واشاد الرئيس روحاني بجهود مؤسسة المستضعفين ورؤسائها المتعاقبين الذين ساهموا في انجاز المشروع على مدى أكثر من عقدين.

واشار رئيس الجمهورية الى ان افتتاح هذا الجزء من طريق الشمال السريع سيسهم في خفض استهلاك الوقود، كما يوفر وقتا كبيرا للمواطنين باختصاره المسافة بين طهران وشمال البلاد بمقدار ساعة ونصف.

ورعى رئيس الجمهورية حسن روحاني صباح اليوم الثلاثاء مراسم افتتاح الجزء الأول من طريق الشمال السريع الذي يربط طهران بمدينة جالوس الساحلية على بحر قزوين.

وبافتتاح هذا الجزء من طريق الشمال السريع البالغ طوله 32 كيلومترا ، تم تقليل المسافة بين طهران ومدينة جالوس بمقدار 60 كيلومترا.

يضم الطريق السريع بين طهران والشمال 22 نفقا يبلغ طولها 31 الفا و400 متر ذهابا ويابا، اضافة الى 26 جسرا بطول 4 الاف و600 متر وبمواصفات خاصة بحيث يبلغ ارتفاع بعض الجسور 70 مترا.
رقم : 846641
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