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الثلاثاء 25 شباط 2020 ساعة 17:38
مكافحة الإرهاب يشتبك مع مجموعة ‘‘داعشية‘‘ بصلاح الدين
وذكرت الخلية في بيان ان "جهاز مكافحة الارهاب هاجموا مجموعة من بقايا عصابات داعش الارهابية في تلال الخانوكة".
وأضافت أن "الاشتباك ما زال مستمراً".
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
846721
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